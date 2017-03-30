Боб Дилан решил забрать Нобелевскую премию

Американский поэт-песенник Боб Дилан, получивший в прошлом году Нобелевскую премию по литературе, все же согласился лично приехать за наградой в Стокгольм, где он собирается гастролировать. Как сообщает Шведская академия, вручающая награду, необходимую по регламенту лекцию певец так и не проведет лично, однако он обещал прислать видеозапись с монологом: без лекции он не сможет получить причитающиеся деньги. В декабре Дилан уже прислал на церемонию награждения одно видеообращение, в котором заявил, что награда – большая честь для него. В речи, зачитанной тогда от его имени, Дилан признался, что шанс получить эту премию был для него не выше, чем оказаться на Луне. Он признался, что чувства, которые он испытывает, «поистине невозможно выразить словами». Однако 8 млн крон ($910 000), причитающихся победителю, ни он, ни его представители так еще и не получили. THR Russia

Реставрация Шуховской башни начнется в 2018 г.

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил, что в 2018 г. планируется начать реставрацию Шуховской радиобашни. Он также рассказал о вариантах дальнейшего использования башни, один из них – «передать башню Политехническому музею для открытия дополнительного филиала». Радиобашня на Шаболовке была построена в 1922 г. архитектором Владимиром Шуховым. С тех пор она ни разу комплексно не реставрировалась, из-за износа стальных конструкций возникла угроза ее разрушения. Пользователем башни является ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть». В феврале 2014 г. Минкомсвязи предложило разобрать башню, отреставрировать и установить в другом месте. Против переноса башни выступило Министерство культуры РФ, а также архитекторы, эксперты и общественные деятели. В марте 2016 г. завершились работы по укреплению Шуховской башни, внутри нее была установлена поддерживающая конструкция, так называемый силовой каркас. Интерфакс