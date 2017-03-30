ЦБ выберет пенсионного администратора

ЦБ проведет с Минфином в понедельник финальное совещание по концепции индивидуального пенсионного капитала, но реформа уже не претерпит существенных изменений, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов, администратор новой системы будет выбран на тендере и аффилированные с НПФ структуры не будут в нем участвовать. Сейчас предполагается, что и компании, которые имеют компетенцию работать с большими данными в режиме онлайн, могут поучаствовать в этом тендере, указал он: «Пенсионный администратор – чертовски интересная и важная вещь. Кто за него платит, как он устроен, какие функции он осуществляет, какие функции пенсионный фонд все равно осуществляет – все эти детали нам нужно зафиксировать». Интерфакс

ОСАГО настроилось на выплаты

Российский союз автостраховщиков (РСА) рапортует, что уже второй месяц подряд, в январе – феврале, выплаты по ОСАГО равны сборам. Сборы страховщиков в январе – феврале 2017 г. составили 28,9 млрд руб., а выплаты достигли 28,35 млрд руб., уточнил президент РСА Игорь Юргенс. Выплаты выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 38%. Ведомости

РСХБ может разместить вечные суборды

Россельхозбанк (РСХБ) рассматривает возможность размещения нового выпуска бессрочных субординированных облигаций, это будет зависеть от стоимости такого рода инструмента и планов правительства по докапитализации банка, заявил зампред правления РСХБ Кирилл Левин. Летом прошлого года РСХБ разместил два выпуска вечных субординированных облигаций на 10 млрд руб. под 14,5% годовых, в начале октября – еще один на 5 млрд руб. под 14,25% годовых. «Мы хотели бы выйти с единичной сделкой», – заявил в четверг Левин. Интерфакс

ЦБ поборется с лжестраховщиками

FinCert Банка России заключил соглашение об информационном обмене с Российским союзом автостраховщиков (РСА) – так регулятор сможет эффективнее бороться с фишинговыми интернет-сайтами, продающими фальшивые электронные полисы ОСАГО. РСА будет сообщать ЦБ о выявленных мошеннических ресурсах, и тот будет инициировать блокировку таких сайтов. Ведомости

ЦБ не нужно золото

ЦБ с 3 апреля 2017 г. приостановит предоставление банкам кредитов, обеспеченных золотом, из-за невостребованности этого инструмента, говорится в сообщении регулятора. Потребность банков в привлечении средств у ЦБ в условиях структурного профицита ликвидности невелика и может быть удовлетворена за счет других операций рефинансирования, отмечает Центробанк. Банки перестали пользоваться этим инструментом с начала августа 2016 г. Интерфакс