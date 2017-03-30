«Ростелеком» замахнулся на 5G

«Ростелеком» обсуждал с членами Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) возможность внедрения принципа технологической нейтральности частот в диапазоне 3,5 ГГц, рассказал «Ведомостям» знакомый нескольких менеджеров госоператора. Технейтральность позволяет использовать частоты в конкретном диапазоне для развития сетей не по одной технологии, а по нескольким. О том, что «Ростелеком» вел такие переговоры с регуляторами, «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с менеджерами «Ростелекома», и подтвердили два человека, близких к оператору. Знает о переговорах и федеральный чиновник. Но, по их словам, пока что это обсуждение ничем не закончилось.

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