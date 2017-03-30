В Stockmann выстраивается очередь

«Невский центр» – последний объект Stockmann в России
Е. Егоров / Ведомости
Компания Colliers International, отвечающая за продажу торгово-развлекательного комплекса «Невский центр», сформировала конечный список инвесторов, которые смогут приобрести объект. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с потенциальными претендентами на этот центр. По словам двоих, в список вошли пять компаний; третий говорит о 6–7 инвесторах, но уточняет, что некоторые из них могут объединиться для совместного приобретения актива. Претендентами на «Невский центр» собеседники «Ведомостей» называют Morgan Stanley, PPF Real Estate, O1 Properties, Avica, Fort Group и холдинг «Империя» из Санкт-Петербурга.