Рыбы добыли много

В 2016 г. добыча рыбы выросла на 5,6% до 4,67 млн т – это наивысший показатель за последние 20 лет, сообщил замминистра сельского хозяйства и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, доля отечественной продукции на российском рыбном рынке составила 83%, что на 3 процентных пункта выше показателя, заложенного в доктрине продовольственной безопасности. Интерфакс

«Золотой колос» готов к реставрации

Заявка на оформление градостроительного плана земельного участка, необходимого для комплексной реставрации исторического здания ресторана «Золотой колос» на ВДНХ, одобрена на заседании градостроительно-земельной комиссии. Ресторан площадью 39 000 кв. м расположен напротив фонтана «Золотой колос» в запрудной части выставки. В декабре компания «Главный ресторан ВСХВ» получила в аренду на 49 лет здание бывшего ресторана «Золотой колос». 100% долей в этой компании у владельца Volga Group Геннадия Тимченко. Срок реализации проекта – до семи лет. Интерфакс

«Фанагория» увеличила прибыль

Агропромышленная фирма «Фанагория», одно из крупнейших винодельческих предприятий, сообщила об увеличении чистой прибыли в 2016 г. на 4,8% до 535,5 млн руб. при росте выручки на 15,4% до 4,8 млрд руб. В прошлом году компания увеличила выпуск алкоголя на 3,5% до 2,5 млн дал, продажи выросли на 9,9% до 32,8 млн бутылок. Интерфакс

Новый взгляд на Россию

Takeda Pharmaceutical Company сообщила о назначении Рикардо Марека на пост президента развивающихся рынков, штаб-квартира подразделения расположена в Сингапуре. Он вступит в должность с 1 апреля 2017 г. и будет руководить пятью регионами: Азиатско-Тихоокеанским (кроме Японии), Китаем, Латинской Америкой, Ближним Востоком и Африкой и Россия – СНГ. Развивающиеся рынки являются одним из основных драйверов роста Takeda. Ведомости