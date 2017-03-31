У пенсионеров нет выхода

НПФ жалуются на резко увеличившееся число отказов клиентам на переход из фонда в фонд и не исключают мошенничества. ЦБ пока проблемы не видит – слишком мало ему поступает жалоб

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) запрашивает своих членов о результатах переходной кампании клиентов НПФ за 2016 г. Затем, после анализа полученных данных, НАПФ обещает подготовить запрос в ЦБ и Пенсионный фонд России (ПФР) с просьбой провести проверку действий частных пенсионных фондов и независимых удостоверяющих центров, следует из письма президента НАПФ Константина Угрюмова членам ассоциации («Ведомости» ознакомились с документом). При этом фонды, у которых обнаружились «необоснованные отказы» в переводе клиентов к ним, а также «незаконные переводы» из них, должны подготовить рекомендации для пострадавших клиентов для обращения в ЦБ и правоохранительные органы, говорится в документе.