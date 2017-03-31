Вещь недели: Ракета «Протон»

В общей сложности 71 ракетный двигатель для второй и третьей ступеней ракеты «Протон» был, как говорят производители автомобилей, отозван и собирается заново, заявил в четверг гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов. Причина этого – обнаруженное в ходе проверки использование не предусмотренного технической документацией припоя, о чем стало известно в феврале. Проверка воронежского Конструкторского бюро химической автоматики и Воронежского механического завода (ВМЗ), где производят эти двигатели, началась после неудачного запуска в декабре прошлого года «Союз-У» (сама ракета уже снята с производства, но на ней тоже использовались изделия ВМЗ). В настоящее время ближайший запуск «Протона» назначен на май, но может быть перенесен. Впрочем, «Энергомаш» обещает, что дополнительные работы по двигателям «не повлияют на график исполнения всех контрактных обязательств, в том числе по программе доставки пилотируемых и грузовых кораблей к МКС, а также коммерческих пусков и запусков в интересах Минобороны». Но речь идет уже о новом графике – только Министерство обороны, по словам замминистра Юрия Борисова, отложило два запуска спутников с помощью «Протонов». Хорошая новость, однако, в том, что дефект был обнаружен до, а не после запусков.

Когда история с припоем всплыла, Роскосмос принял решение присоединить ВМЗ к лидеру отрасли – химкинскому «Энергомашу». На одном из совещаний вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал диверсией зарплату сборщиков на ВМЗ в 10 000 руб. Низкие зарплаты на московском «Хруничеве» назывались одной из причин халатного отношения производственного персонала к своим обязанностям, что привело к неправильному закреплению датчиков угловых скоростей и аварии «Протона» в 2011 г. под комментарии «что-то пошло не так» в прямом телеэфире.

Понятно, что поднять зарплату в несколько раз без увеличения производительности труда нельзя. Снижение зарплат топ-менеджеров (согласно декларациям за 2015 г., заместители гендиректора Роскосмоса получали от 0,5 млн до 1 млн руб. в месяц), которых принято винить во всем, тоже не поможет серьезному повышению зарплат десятков тысяч человек из числа производственного персонала и инженеров, зато будет стимулировать коррупцию менеджмента. Тем не менее рабочие и инженеры остро ощущают несправедливость и демотивированы такой разницей. Чтобы дело не кончилось не только халатностью, но и прямым саботажем, как уже бывало в эпоху невыплат зарплат в 90-е гг., – оклады повышать придется.