Важна не война, а подготовка

На статью «Не те стимулы» (№ 45 от 15.03.2017, стр. 01)

Единственный способ сохранить власть, а вместе с ней и права на стяжание – это готовить страну к войне. Переход к мобилизационной риторике произошел, но интересы власти и олигархии на Западе. Им нужна не война, а поддержание напряженности и большой военный бюджет. Тащить-то в силу его закрытости можно гораздо больше. Чиновники, военная верхушка, олигархи будут богатеть, народ нищать, но при этом думать, что виноват агрессивный Запад, затянет пояса и будет терпеть.

Кстати, образ ждуна, о котором яростно спорили, неточен, для нас актуален образ терпилы. Потерпим, лишь бы не было войны.

Смирение и терпение – вот важнейшие добродетели, вот вам и скрепы. И все было бы замечательно. Но... Был такой анекдот. В колхозе решили научить лошадь не есть: давали солому и надевали зеленые очки, пусть думает, что ест сено. И совсем уже было приучили, да вот беда, она сдохла.

Яков Пагис, Тульская обл.

Письма в редакцию можно присылать по почтовому или электронному адресам, указанным в выходных данных газеты. Редакция может публиковать письма и сообщения с форума газеты в сокращенном виде. Просьба указывать имя, фамилию, город и место работы.