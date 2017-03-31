Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: «Роснефтегаз» должен отдать всë

«Роснефтегаз» должен отдать всë

В бюджете 2017–2019 гг. учтены все дивиденды «Роснефтегаза», выяснили «Ведомости»: это почти 300 млрд руб. Судьба этих денег и решается сейчас в правительстве
  • Маргарита Папченкова,
  • Александра Прокопенко
  • / Ведомости
Игорь Сечин (на дальнем плане), председатель совета директоров «Роснефтегаза», не разочарует министра финансов Антона Силуанова
Игорь Сечин (на дальнем плане), председатель совета директоров «Роснефтегаза», не разочарует министра финансов Антона Силуанова
Михаил Метцель / ТАСС

Сейчас «Роснефтегаз», владеющий акциями «Газпрома», «Роснефти» и «Интер РАО», перечисляет в бюджет 50% полученных от них дивидендов – как и все госкомпании, обязанные отдавать бюджету половину прибыли. Но «Роснефтегаз» – не обычная госкомпания, а прослойка (см. врез). У «Роснефтегаза», правда, есть и инвестпрограмма, но она полностью покрывается ликвидностью, которая у него есть.

Осенью прошлого года Минфин предложил отправлять 100% дивидендов транзитом в бюджет. Как выяснили «Ведомости», Минфин это не только предложил, но и записал в дополнительные поступления в бюджет на 2017–2019 гг. от нового правила, рассказали три федеральных чиновника. В Минфине это не комментируют.

Запись в бюджете сразу усиливает переговорную позицию Минфина, говорит один из федеральных чиновников: теперь это не гипотетическое желание министерства и, если будет решено половину оставлять в «Роснефтегазе», это обернется прямыми потерями бюджета.

Вопрос о «Роснефтегазе» вместе с вопросами о других госкомпаниях обсуждался в среду на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, рассказывают участники совещания. «Были даны поручения продолжить работу и просчитать представленные подходы», – говорил его представитель.

Минэкономразвития поддерживает позицию Минфина, знают федеральные чиновники. До смены министра в Минэкономразвития предлагали сперва оценить инвестпрограмму «Роснефтегаза» – об этом писал замминистра Николай Подгузов осенью 2016 г., правда, «Роснефтегаз» свою инвестпрограмму не предоставлял и писал, что информировал президента. Вопрос вынесен на самый высокий уровень, пока ответ не получен, говорили недавно чиновники Росимущества и Минэкономразвития.

Между прибылью и бюджетом

Правительство создало «Роснефтегаз» в 2004 г. как временное хранилище акций «Газпрома» и «Роснефти» – когда они собирались объединиться. У «Роснефтегаза» – 50,1% «Роснефти», почти 11% «Газпрома» и 27,63% «Интер РАО». До 2016 г. «Роснефтегаз» был ОАО и публиковал отчетность, но затем стал АО.

Прогнозная прибыль «Газпрома» на 2016 г. – около 800 млрд руб., оценивает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

У «Роснефти», продолжает он, прибыль, скорректированная на курсовые разницы, – 398 млрд руб. В лучшем случае «Роснефтегаз» получит от этих компаний около 145 млрд. Плюс «Газпром» напрямую заплатит в бюджет максимум около 150 млрд, подсчитал он: если все просуммировать, предполагая, что «Роснефтегаз» заплатит в бюджет 100% от прибыли, бюджет получит максимум 295 млрд руб.

У бюджета сейчас есть дополнительные доходы из-за превышения цены на нефть, заложенной в бюджет, но есть риск, что будет снижен НДПИ для месторождения «Роснефти» Самотлор – это может лишить бюджет до 80 млрд руб., рассуждает третий чиновник: дыру надо чем-то закрыть. Сохраняются и риски, что не все госкомпании отдадут дивидендами 50% прибыли. Скорее всего бюджет получит существенно меньше, для госкомпаний наверняка опять будут сделаны исключения, полагает Маринченко. Цены на нефть и газ по-прежнему низки, налоговое бремя «Газпрома» растет – норма выплат в 50% от чистой прибыли выглядит малореализуемой, говорит он, вероятнее, что дивиденды останутся на уровне прошлого года.

В конце прошлого года «Ведомости» спрашивали у президента Владимира Путина, почему бы не изъять в пользу бюджета деньги со счетов «Роснефтегаза». «Есть такой резерв, как деньги «Роснефтегаза», – ответил Путин. – И некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание».

«Роснефтегаз» финансирует верфь «Звезда», принадлежащую «Роснефти», а также строительство четырех электростанций в Калининградской области через совместное с «Интер РАО» (99,99% на 0,01%) предприятие, стоимость проектов – 60 млрд и 100 млрд руб. соответственно. По словам Путина, «Роснефтегаз» инвестирует также в проекты в сфере науки и образования; в производство самолетов для региональных линий; в производство авиационного двигателя с большой тягой.

«Роснефтегаз» вполне способен переварить все эти проекты уже сейчас: на счетах у него было 544 млрд руб. на конец 2016 г., оценивал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Доподлинно сегодня финансовые результаты и инвестпрограмма «Роснефтегаза» не известны – правительство решило засекретить его отчетность, сообщал в начале года «Дождь».

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото