Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Без автодорог и без конкуренции

Без автодорог и без конкуренции

Конкуренция в дорожном строительстве низкая, констатирует антимонопольная служба: много несостоявшихся торгов и картелей

Екатерина Мереминская

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