Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Без автодорог и без конкуренции

Без автодорог и без конкуренции

Конкуренция в дорожном строительстве низкая, констатирует антимонопольная служба: много несостоявшихся торгов и картелей
Сговор на торгах подрывает экономически эффективное расходование средств
Сговор на торгах подрывает экономически эффективное расходование средств
Александра Астахова / Ведомости

Несостоявшимися было признано 30% торгов по дорожному строительству в 2016 г., пишет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в проекте национального плана по развитию конкуренции. Национальный план на 2017–2019 гг., который должен быть утвержден указом президента, ставит перед дорожной отраслью задачу сокращать долю несостоявшихся торгов на 5 процентных пунктов в год. Кроме того, отрасль надо очистить от картелей, пишет ФАС.

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