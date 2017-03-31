Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
3,6–3,8%
Cоставит инфляция в 2017 г., прогнозирует зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач. «Насчет лета не знаю, будет ли достигнут ценовой показатель по инфляции. По году инфляция будет ниже 4%», – считает он. Ранее ЦБ опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором предположил возможность достижения цели по инфляции в 4% в III квартале 2017 г. при росте среднегодовой цены на нефть до $55/барр. ТАСС
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