Цифры. Тенденции. События

3,6–3,8%

Cоставит инфляция в 2017 г., прогнозирует зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач. «Насчет лета не знаю, будет ли достигнут ценовой показатель по инфляции. По году инфляция будет ниже 4%», – считает он. Ранее ЦБ опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором предположил возможность достижения цели по инфляции в 4% в III квартале 2017 г. при росте среднегодовой цены на нефть до $55/барр. ТАСС