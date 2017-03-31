Агентов станет меньше

В четверг истек срок исполнения поручения президента по итогам заседания Совета по правам человека (СПЧ), согласно которому кремлевская администрация совместно с Минюстом и спецпредставителем президента по вопросам экологии и транспорта Сергеем Ивановым должны проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью некоммерческих организаций (НКО), признанных иностранными агентами. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что СПЧ уже составил список из 33 НКО, которые могут быть исключены из этого реестра.

Председатель СПЧ Михаил Федотов подтвердил «Ведомостям» эту информацию, рассказав, что вел переговоры с Минюстом: «Нам удалось убедить представителей министерства, что у 33 НКО есть основания, чтобы быть исключенными, – это значит, что они не ведут политическую деятельность или не имеют иностранного финансирования». В список вошли и правозащитные, и экологические, и женские НКО, поясняет он: «В ручном режиме, возможно, удастся чего-то добиться, поскольку опыт показывает, что от внесения изменений этот закон становится только хуже». Среди НКО, которые могут подать заявление на выход из реестра, – экологический центр «Дронт», Центр развития НКО, Чеченский правозащитный центр. Убедить Минюст исключить из реестра «Голос» и «Левада-центр» не удалось, говорит Федотов.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков говорит, что организация сможет подать заявление в связи с отсутствием иностранного финансирования только в сентябре, а в ближайшие дни центр должен получить решение Мосгорсуда, после чего будет подавать жалобу либо в Верховный, либо в Конституционный суд. «Голос» неоднократно подавал заявление на выход из реестра, но ему отказывали.

НКО в Страсбурге Группа НКО, включая «Мемориал», «Голос» и Московскую Хельсинкскую группу, обратилась в ЕСПЧ еще в 2013 г., вскоре после принятия закона об агентах. Они считают, что этот закон нарушает права на свободу собраний и объединений, на свободу выражения мнения и запрет на дискриминацию.

Минюст направил в администрацию президента подробный отчет о применении норм законодательства, регулирующего деятельность НКО-агентов, сообщили «Ведомостям» в министерстве. При этом «новых поручений о разработке изменений законодательства» об иностранных агентах в Минюст не поступало, говорится в сообщении.

На этой неделе ЕСПЧ коммуницировал 48 жалоб от 61 российской НКО, признанной иностранным агентом, сообщил руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков (см. врез). Заявителям уже разосланы из Страсбурга письма с вопросами, заданными российскому правительству. Под давлением из-за рубежа власти не прогибаются, вряд ли этого можно ожидать и на этот раз, считает Чиков: «Решение по агентам ЕСПЧ вынесет не раньше конца 2018 г. Во второй половине 2019 г. НКО начнут обращаться в Верховный суд с просьбой отменить решения о признании их агентами. С момента принятия решения до возможной отмены пройдет пять лет. Но кто-то уже принял решение о ликвидации, кто-то меняет формат работы». То есть у властей есть еще три года на изменение политики в отношении НКО, хотя «вопрос агентов не стоит во внутренней политике», говорит Чиков: «Возможно, будет новое постановление Конституционного суда, возможно, дадут отбой Минюсту на применение закона. В феврале из реестра тихо убрали около 60 НКО, которые были ликвидированы или вышли из реестра. Так что есть множество возможностей скорректировать политику в отношении агентов».