Статья опубликована в № 4293 от 03.04.2017 под заголовком: Вкратце

Вкратце

Умер художник Джеймс Розенквист

После продолжительной болезни умер американский художник Джеймс Розенквист, классик искусства ХХ века, один из главных представителей поп-арта. Розенквист начал работать в рекламе и оттуда принес в искусство пристрастие к большим форматам, крупным планам, ярким краскам, бытовым сюжетам и технике коллажа. Слава пришла к нему в начале 1960-х, сразу после первых выставок. Вместе с Энди Уорхолом, Робертом Раушенбергом и Роем Лихтенштейном его считают основателем нового стиля в искусстве. Формально место рождения поп-арта – Лондон, но именно американские художники превратили маргинальное направление в большой стиль. Одна из самых известных работ Розенквиста – 40-метровая антимилитаристская «F-111», состоящая из нескольких изображений, в том числе истребителя, колоссальной шины, пляжного зонтика, грибовидного облака, спагетти и маленькой девочки под феном, напоминающим боеголовку. Розенквист давно почитаем, его произведения находятся в собраниях крупнейших музеев мира. Nytimes.com

В Новом пространстве Театра наций покажут кино о космосе

Фестиваль научно-фантастического кино Spaceweek откроется 12 апреля, в День космонавтики. В его программу вошли первые научно-фантастические фильмы в истории кино: «Послание с Марса» (Великобритания, 1913), «Небесный корабль» (Дания, 1918) и «Чудеса создания» (Германия, 1925). Эти картины будут показаны с музыкальным сопровождением современных композиторов и музыкантов – Владимира Горлинского, Александра Белоусова, Олега Макарова, Кирилла Широкова и Алексея Коханова. Отдельный раздел программы составит советская классика: «Космический рейс» (1935) Василия Журавлева, «Я был спутником Солнца» (1959) Виктора Моргенштерна и «Планета бурь» (1961) Павла Клушанцева. На фестивале состоится российская премьера отреставрированной версии единственной чешской космической оперы «Икар-1» (Ikarie XB 1, 1963) Индржиха Полака. Также будет показан документальный фильм Андрея Ужицы «Оторванные от настоящего» (Германия, 1995). Colta.ru

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