Вкладчики идут в Верховный суд

Вкладчики татарстанских Татфондбанка и Интехбанка, у которых отозвали лицензии, отправили по почте административные исковые заявления в Верховный суд с просьбой признать незаконным отзыв лицензий у банков, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя координационного совета пострадавших клиентов данных банков Дмитрий Бердников. Всего отправлено 15 заявлений. ТАСС

Банкирам продлили срок за фальшивки

Минюст предлагает ужесточить наказание за фальсификацию отчетности банков и финансовых организаций: за совершение этого преступления группой лиц по предварительному сговору или в составе организованной группы банкирам может грозить до 10 лет лишения свободы, рассказал агентству «Интерфакс» источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, министерство подготовило соответствующие поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ.

Статья УК, вводящая уголовную ответственность за фальсификацию отчетности финансовых организаций, вступила в силу в августе 2014 г. Максимальное наказание за подделку отчетности – лишение свободы сроком до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

По словам источника, поправки увеличивают минимальный штраф за фальсификацию отчетности до 500 000 руб. А наказание в виде принудительных работ теперь будет обязательно сопровождаться лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (сейчас это опционально). Кроме того, Минюст предлагает увеличить до шести лет максимальный срок лишения свободы за подделку финансовых документов. Эта мера наказания также будет обязательно сопровождаться запретом на работу на определенных должностях сроком до трех лет. Интерфакс