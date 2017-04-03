Статья опубликована в № 4293 от 03.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
$19,2 млрд
Cоставил отток капитала в 2016 г., по пересмотренным данным ЦБ. По прежней оценке, отток был $15,4 млрд. За 2016 г. чистый отток капитала сократился в 3 раза по сравнению с 2015 г. ($57,5 млрд). Снижение связано с существенно менее интенсивным сокращением внешних обязательств, сообщил ЦБ. По его оценке, в 2017 г. чистый отток замедлится до $12 млрд и останется на этом уровне в 2018–2019 гг. Интерфакс
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