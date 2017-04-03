Статья опубликована в № 4293 от 03.04.2017 под заголовком: Покупатели не боятся Samsung

Покупатели не боятся Samsung

Предзаказ на новый флагман Samsung Galaxy S8 в России оказался больше, чем на прошлогодний S7. Проблемы с Galaxy Note 7 не отпугнули покупателей
За месяц количество заказанных аппаратов может превысить 20 000 штук
За месяц количество заказанных аппаратов может превысить 20 000 штук
Mary Altaffer / AP

Количество предварительных заказов в России на новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ (их российские продажи начнутся 28 апреля 2017 г.) в первый день превысило число предзаказов первого дня на представленный год назад Galaxy S7 более чем в 3 раза. Об этом рассказал представитель Samsung. С этими данными согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Южнокорейский производитель не раскрывает количество заказанных в России за день аппаратов. Муртазин прогнозирует, что за месяц количество заказанных аппаратов может превысить 20 000 штук.

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