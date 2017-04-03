Украину заволокло дымом из России

Генпрокуратура Украины (ГПУ) сообщила об обысках в офисах дистрибутора сигарет «Тедис Украина», до мая 2016 г. «Мегаполис Украина» – некогда местное подразделение крупнейшего российского дистрибутора табачной продукции ГК «Мегаполис» (см. врез). В отношении «Тедис Украина» идет расследование по фактам «содействия деятельности террористической организации», а также «уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», отмечает украинская генпрокуратура. За 2015–2017 гг. через счета фирм-транзитеров, среди которых и «Тедис Украина», в Россию выведено около 2,5 млрд грн (5,2 млрд руб.), написал на своей странице в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко, «частью из них профинансированы террористические организации «ЛНР» и «ДНР». «Тедис Украина» на своем сайте опровергла все обвинения, отметив, что они «не имеют под собой никаких оснований».

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров