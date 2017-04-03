Статья опубликована в № 4293 от 03.04.2017 под заголовком: Украину заволокло дымом из России

Украину заволокло дымом из России

Генпрокуратура Украины обвиняет дистрибутора сигарет «Тедис Украина» в неуплате налогов и спонсировании терроризма. К бизнесу причастен российский миллиардер Игорь Кесаев, уверяет генпрокурор
Представитель Игоря Кесаева настаивает: бизнесмен вышел из украинского бизнеса два года назад
Представитель Игоря Кесаева настаивает: бизнесмен вышел из украинского бизнеса два года назад
З. Джавахадзе / ТАСС

Генпрокуратура Украины (ГПУ) сообщила об обысках в офисах дистрибутора сигарет «Тедис Украина», до мая 2016 г. «Мегаполис Украина» – некогда местное подразделение крупнейшего российского дистрибутора табачной продукции ГК «Мегаполис» (см. врез). В отношении «Тедис Украина» идет расследование по фактам «содействия деятельности террористической организации», а также «уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», отмечает украинская генпрокуратура. За 2015–2017 гг. через счета фирм-транзитеров, среди которых и «Тедис Украина», в Россию выведено около 2,5 млрд грн (5,2 млрд руб.), написал на своей странице в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко, «частью из них профинансированы террористические организации «ЛНР» и «ДНР». «Тедис Украина» на своем сайте опровергла все обвинения, отметив, что они «не имеют под собой никаких оснований».

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