Магистраль дорожает

После того как центральный участок стал платным, трафик снизился на 10%
Евгений Егоров / Ведомости
Администрация Петербурга собирается в этом году увеличить расходы на компенсацию затрат инвестору Западного скоростного диаметра (ЗСД) до 5,2 млрд руб. В бюджете на 2017 г. на эти цели заложено 4,6 млрд руб., но в постановлении правительства Петербурга о поправках к закону о бюджете на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг. расходы по этой статье выросли на 600 млн руб. Документ опубликован на сайте комитета финансов.