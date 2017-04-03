В Риге пройдет биеннале современного искусства

1-я Рижская биеннале современного искусства (RIBOCA) состоится в июне 2018 г. Инициатором ее проведения стал Фонд Рижской биеннале, созданный выпускницей Петербургского университета, Лондонского городского университета и Института искусств Sotheby’s Агнией Миргородской. Также в руководство Фонда Рижской биеннале входят предприниматель и организатор благотворительных и культурных акций Александр Гафин и коллекционер и галерист Емельян Захаров. Главным куратором назначена историк искусства и независимый куратор Катерина Грегос (Брюссель). Как сообщает e-flux, в фокусе биеннале будут Европа и город Рига. Одна из главных задач биеннале – включение художников стран Балтии в общемировой контекст. Катерина Грегос родилась в Греции, с 2006 г. живет и работает в Брюсселе. Она была куратором павильона Бельгии на 56-й Венецианской биеннале и основного проекта 5-й Биеннале в Салониках, среди ее кураторских работ ряд других крупных выставок в разных странах мира. Colta.Ru

В Москве покажут «Жизнь кабачка» и робинзонаду старушки

7–9 апреля в кинотеатре «Формула кино на Лубянке» пройдут «Дни франкофонии. Анимация». Задача фестиваля – показать российским зрителям последние достижения аниматоров Франции, Швейцарии, Канады и других стран, фильмы которых завоевали множество наград по всему миру. Все фильмы на фестивале будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Откроет программу полнометражный фильм «Жизнь кабачка» (Швейцария, Франция, 2016). Его герой – не овощ, как может показаться на первый взгляд, а отважный маленький мальчик, попавший в детский приют после потери своей матери. Другой полнометражный фильм программы называется «Луиза зимой» (Франция, Канада, 2016), он показывает робинзонаду старушки, которая опоздала на последний поезд и осталась одна в безлюдном приморском городке. В программе фестиваля также насыщенная программа короткометражных мультфильмов. The Hollywood Reporter