АФК «Система» увеличивает дивиденды

Совет директоров АФК «Система» утвердил изменения в дивидендную политику. По ним дивиденды по результатам года должны составлять не менее 1,19 руб. на акцию, а дивидендная доходность акций – не менее 6%. Предыдущая дивидендная политика предусматривала выплаты акционерам в размере не менее 0,67 руб. на акцию с доходностью не менее 4%. Интерфакс

«Почта России» обработала 70,5 млн международных отправлений

В I квартале 2017 г. «Почта России» обработала более 70,5 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями (посылки, мелкие пакеты, отправления EMS), что на 50,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Интерфакс

Новое имя – новая биржа

C 4 апреля акции Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) начнут торговаться на бирже Euronext в Амстердаме – наряду с продолжающимися торгами на NASDAQ, говорится в сообщении компании. Банк-депозитарий согласился обнулить сбор за аннулирование первых 70 млн депозитарных акций, торгуемых сейчас на NASDAQ, и за перевод их в обыкновенные акции для торговли на Euronext. Ведомости

Альфа-банк откроет «Ростелекому» кредитную линию на 20 млрд руб.

«Ростелеком» привлекает пятилетнюю кредитную линию Альфа-банка с лимитом 20 млрд руб., говорится в материалах на сайте госзакупок. Интерфакс

«Вымпелком» списал в 2016 г. 6 млрд руб. из-за обесценения «Евросети»

«Вымпелком» по итогам 2016 г. отразил убыток в 6 млрд руб. от обесценения инвестиций в «Евросеть», говорится в материалах компании. Убыток появился «вследствие операционной неэффективности» «Евросети», которой оператор владеет на паритетных началах с «Мегафоном». Интерфакс