Основателю Carlo Pazolini запустили банкротство

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование АТБ-банка о банкротстве основателя и владельца ритейлера Carlo Pazolini бизнесмена Ильи Резника. Суд решил ввести процедуру реструктуризации долга гражданина и включил его долг перед банком в размере 660,3 млн руб. в реестр кредиторов. Ранее представитель АТБ-банка заявил, что требование основано на решении суда о задолженности Резника в $10,2 млн как поручителя по кредиту, выданному АО «Фирма «Анта», которому принадлежат права на товарные знаки, под которыми работает Carlo Pazolini. В августе 2016 г. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Альфа-банка о банкротстве фирмы «Анта». Интерфакс

Белорусское молоко на московских кухнях

ОАО «Беллакт» стало основным поставщиком питания на 236 детских молочных кухонь в поликлиниках Москвы, сообщило представительство белорусской компании в России. В наборы вошли два вида сухих молочных смесей, три вида безмолочных и четыре вида молочных каш. В августе 2016 г. «Беллакт» попала под запрет Россельхознадзора на ввоз продукции с трех предприятий из Белоруссии. В ведомстве отмечали, что запрет был введен из-за многочисленных нарушений требований Евразийского экономического союза и России к продукции этих предприятий. Ведомости

«Медси» поработала в убыток

В 2016 г. выручка медицинского актива АФК «Система» – сети клиник «Медси» увеличилась на 14,4% до 9,4 млрд руб., а чистый убыток вырос почти в 4 раза до 499 млн руб., отчиталась «Система». Убыток сильно вырос вследствие возросших расходов на амортизацию и отрицательного эффекта от переоценки валюты. Ведомости

Больше мяса от «Русагро»

ГК «Русагро» бизнесмена Вадима Мошковича решила нарастить мощности проекта свинокомплексов в Тамбовской области, сообщила компания. Производственные мощности увеличатся с 53 000 до 85 000 т свинины в живом весе в год, мощности комбикормового завода – до 740 000 т в год. С новым проектом капитальные затраты проекта вырастут в 1,5 раза до 12 млрд руб. Начало строительства проекта намечено на весну 2017 г. Первая товарная продукция в размере 46 000 т появится в 2019 г., проектная мощность будет достигнута в 2021 г. Ведомости

Агрокомплекс вдвое сократил прибыль

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева увеличил выручку почти на 15,7% до 44,8 млрд руб. в 2016 г., сообщила компания. Чистая прибыль упала более чем вдвое до 2,9 млрд руб. На конец 2016 г. земельный банк Агрокомплекса составлял 456 000 га. Агрокомплекс принадлежит семье министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Сейчас это крупнейшее агропредприятие на Кубани, оно объединяет более 40 предприятий. Интерфакс