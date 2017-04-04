Строиться ли по ранжиру

Вряд ли кто-то сомневается в необходимости развивать инфраструктуру во всех отраслях экономики, это опора. Однако, когда речь заходит об инфраструктуре благотворительности, у многих возникает подозрение, что это надстройка, выкачивающая деньги из филантропии. Трудно убедить финансировать что-то абстрактное, посетовала одна из участниц конференции «Ведомостей», посвященной развитию инфраструктуры благотворительного сектора. Участники конференции делились конкретным опытом, рассказывали о реально сделанном, но этого не слышат скептики и оппоненты. Впрочем, более благожелательно настроенная публика не слышит тоже. Это одна из проблем сектора: информация не распространяется, несмотря на изобилие СМИ и граждан, днюющих и ночующих в соцсетях. Неплохо проходит негативная информация, но здесь поле благотворительности не исключение, это касается любой темы. С дискуссией о том, как добиться внимания прессы, вы познакомитесь в этом выпуске «Форума Ведомости».

Но информация в медиаресурсах – это далеко не всё.

Нужна, например, систематизированная и верифицированная информация о благотворительных фондах. Нужна частным жертвователям, которые хотят, чтобы их деньги попали в надежные руки и действительно стали помощью и даже спасением для нуждающихся в этом людей. Нужна донорам из бизнеса, который оперирует уже совсем другими суммами и, отпуская их на филантропию, обязан отчитаться за них перед акционерами и сотрудниками. Нужна государству, которое выдает из казны на поддержку социальной сферы, в том числе на благотворительность, деньги налогоплательщиков.

Поэтому я хочу отдельно сказать о теме, которая обсуждалась на конференции, но не попала на страницы нашего издания. Речь о рейтингах. Что это – корпоративная игрушка или серьезный источник информации? А это смотря как сделать. Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров имеет опыт проекта «Лидеры корпоративной благотворительности», ежегодного рэнкинга, который «Ведомости» делают вместе с «Форумом доноров» и PwC в течение 10 лет. И он против рейтингов: «По простой причине. Сугубо методической: рейтинг – это очень сложная вещь. Очень трудно построить не то что хорошую, а более или менее адекватную задачам исследования методику. И иметь внятные критерии оценки по ней. Это вещь очень затратная, не надо забывать. Непонятно, кто за нее должен заплатить в случае с благотворительным сектором. Я не знаю ни одной методики ни в одном рейтинге мира, которая не содержала бы каких-либо изъянов».

Руководитель корпоративных программ благотворительного фонда «Линия жизни» Марина Агеева «в принципе за рэнкинги», но голосует и за рейтинги, прежде всего за рейтинги надежности: «И крупный фонд, и маленький фонд могут иметь одинаковый рейтинг надежности. И при этом какой-нибудь огромный фонд, у которого всего лишь один донор и совершенно не продумана, например, схема продолжения финансирования, когда этот донор ушел, может иметь очень низкий рейтинг надежности».

А вот мнение Полины Филипповой, исполнительного директора благотворительного фонда «Пери». «Поддерживать надо не только рост, но и качественные изменения. И рейтинги, и рэнкинги могут быть теми инструментами, которые позволят эти качественные изменения отслеживать, поощрять организации, которые занимаются цивилизованной благотворительностью. Нужно давать им возможность демонстрировать свои преимущества».

Один из крупнейших благотворительных фондов – «Русфонд» несколько лет делает ежегодный рейтинг фандрайзинговых фондов, ранжируя их по размерам сборов, но включает туда очень существенную информацию, сколько от собранных средств тратится на административные расходы. Президент «Русфонда» Лев Амбиндер любит рассказывать, что в США (стране с богатой историей филантропии, где в секторе обращаются большие деньги и где знают в толк в благотворительности) фонд, который тратит на себя до 20% сборов, считается «нерукопожатным» – люди понимают, что жертвовать через этот фонд не следует.

Участники дискуссии не пришли к единому мнению, но Филиппова из фонда «Пери» верно отметила, что обсуждение сместилось от вопроса, нужны ли рейтинги, к вопросу, какими они должны быть. Итак, есть информация к размышлению, поле для апробации новых методик. И, видимо, игроки благотворительного сектора вернутся к этому вопросу еще не раз.