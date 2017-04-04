Учрежден международный конкурс имени Шнитке

С 20 по 28 апреля в Москве пройдет первый международный конкурс музыкантов-исполнителей имени Альфреда Шнитке. Организаторы конкурса – департамент культуры Москвы и Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке (МГИМ). Конкурс будет проводиться в двух номинациях – «Фортепиано соло» и «Камерный ансамбль» – в концертном зале МГИМа. Жюри I Международного конкурса имени Альфреда Шнитке возглавляет вдова композитора Ирина Шнитке. На открытии конкурса 20 апреля выступят члены жюри Бренно Амброзини (который был первым исполнителем Концерта Шнитке), Степан Симонян, Лев Шугом, Владимир Тропп и Рустам Шайхутдинов. 25 апреля в финальных турах конкурса примут участие Московский камерный Шнитке-оркестр и Симфонический оркестр МГИМа. Colta.ru

Джон Траволта сыграет лодочника-миллионера в кинобиографии «Скорость убивает»

Актер подписал контракт, по которому сыграет главную роль в драме «Скорость убивает» – байопике о жизни легенды водно-моторного спорта и миллионера Дона (Дональда) Аронова, известного также созданием компании по строительству гоночных катеров Cigarette. «Я обожаю байопики. Они так вдохновляют меня, эти реально жившие герои, – говорит Траволта. – Их всегда крайне интересно играть. Это великолепная история». Актер станет также одним из исполнительных продюсеров картины. Аронов заработал состояние, продавая лодки мировым лидерам, знаменитостям и миллиардерам. Он сотрудничал как с властями США, так и с наркокартелями, а в 1987 г. был убит в Майами при загадочных обстоятельствах. Режиссерское место занял Джон Льюсенхоп («Мальчики-налетчики», «Техасская резня бензопилой 3D»), а сценарий уже написан Полом Кастро при участии членов семьи Аронова. Съемки стартуют 30 мая 2017 г. Дата выхода картины в прокат пока не называется. The Hollywood Reporter (Российское издание)