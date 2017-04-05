Закон Додда – Фрэнка подкорректируют

Закон Додда – Фрэнка ожидают изменения, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что его администрация «сильно скорректирует» закон. «Сейчас получается, что регуляторы управляют банками», – сказал Трамп. Закон Додда – Фрэнка был принят в 2010 г., чтобы не повторить кризис 2008 г. Он значительно ограничил риски банков, особенно тех, которые работают с розничными вкладами. FT

ПФР предупредит о потерях

Правительство предлагает внести изменения в законопроект об информировании граждан о возможной потере накопленных инвестдоходов при досрочном переводе пенсионных накоплений другому страховщику. Законопроект, внесенный в Госдуму сенатором Николаем Журавлевым, предусматривает изменения в закон «О НПФ», согласно которым граждане обязаны информировать о переходе именно тот фонд, в котором они застрахованы. Правительство предлагает обязать ПФР, а не НПФ информировать граждан. «Ни одной задачи, ради которой разрабатывался закон в предложенной редакции и с учетом отзыва правительства, он не решает», – говорит президент АНПФ Сергей Беляков. «НАПФ поддерживает изменения, которые будут внесены в этот законопроект к первому чтению», – заявил президент этой организации Константин Угрюмов. Ведомости

Пенсионным накоплениям отложили ограничения

Положение регулятора об ограничениях для инвестирования пенсионных накоплений НПФ было возвращено из Минюста в ЦБ, сообщил представитель регулятора. По его словам, к документу были высказаны замечания юридико-технического характера. «В ближайшее время замечания будут устранены и документ будет снова представлен в Минюст», – заявил он. Это подтвердили в пресс-службе Минюста. Документ должен быть повторно представлен на регистрацию в течение месяца либо в Минюст направлена копия документа об отмене нормативного правового акта, сообщил представитель министерства. Ведомости

Сбербанк нанимает из Альфа-банка

Старшим вице-президентом Сбербанка, курирующим международный бизнес, назначен Игорь Коломейский, говорится в сообщении кредитной организации. Ранее он возглавлял инвестиционный бизнес Альфа-банка. Интерфакс

ЦБ помог «Спурту» кредитом

ЦБ предоставил кредит под залог нерыночных активов банку «Спурт», где введены ограничения на снятие наличных, на сумму 365 млн руб., говорится в его отчетности. Из нее также видно, что банк в марте был вынужден вернуть клиентам почти 6 млрд руб. – около трети своих обязательств. Банк смог их выдать в том числе за счет собственного запаса ликвидности (1,3 млрд руб.), продажи ценных бумаг, кредитов и недвижимости (более 6,2 млрд руб.). Прайм