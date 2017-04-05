«Эр-телеком» запасся выручкой

Благодаря многочисленным приобретениям выручка «Эр-телеком холдинга» за год выросла на 27% – при том что темпы роста фиксированных конкурентов близки к нулю. Долговая нагрузка также увеличилась

Доходы «Эр-телеком холдинга» в 2016 г. выросли на 27% до 28,2 млрд руб., следует из отчета компании по международным стандартам отчетности (МСФО). В 2015 г. рост составлял всего 1%, говорится в материалах оператора. Прирост выручки связан в первую очередь с увеличением доходов в сегменте бизнес-связи, поясняет президент оператора Андрей Кузяев. За год они более чем удвоились (выросли на 129%). При этом рост доходов от услуг для частных пользователей составил 6%, а количество таких пользователей увеличилось на 8% до 5,74 млн.