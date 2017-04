МТС одолжила 5,4 млрд руб. ливанским партнерам

К концу декабря 2016 г. долг совладельцев армянской «дочки» МТС Пьера и Мусы Фаттушей перед российским оператором вырос до 5,46 млрд руб. В декабре 2010 г. оператор предоставил им заем на $90 млн (2,777 млн руб.). В декабре 2016 г. МТС продлила этот кредит до 31 декабря 2018 г. Ведомости

Google обвинил топ-менеджера Uber в краже технологий

Бывший топ-менеджер подразделения Google Inc. по разработке беспилотных автомобилей Энтони Левандовски тайно создавал собственную компанию в этой сфере, работая в Google, пишет The Wall Street Journal. Левандовски, по данным Waymo («дочка» Alphabet Inc.), скачал порядка 14 000 конфиденциальных файлов и передал эту информацию Uber, купившей его компанию. Интерфакс

Toshiba обратится за помощью к кредиторам

Акции Toshiba потеряли в цене более 9% во вторник на фоне сообщений СМИ о том, что японскому конгломерату требуется дополнительная финансовая помощь. По данным NHK, Toshiba готовится попросить кредиторов о дополнительной финансовой помощи. Интерфакс