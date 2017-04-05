Х5 вышла в сеть

Крупнейший продовольственный ритейлер X5 Retail Group сообщил о запуске пилотного проекта онлайн-супермаркета «Перекресток». На этом этапе заказы смогут сделать жители Юго-Запада Москвы и некоторых городов Подмосковья, близких к Юго-Западному административному округу, всего около 1 млн домохозяйств, следует из сообщения компании. Жители других административных округов Москвы, а также ближайшего Подмосковья смогут воспользоваться сервисом в течение 2017 г., уточнила Х5. За пять недель до запуска сервиса для москвичей его протестировали около 2000 сотрудников компании. Интерфакс

Экспорт риса растет

Экспорт российского риса в январе – феврале 2017 г. вырос в 1,8 раза год к году до 30 700 т, сообщил Южный рисовый союз. Это самый высокий показатель за эти месяцы, отмечается в сообщении. Увеличение экспорта обусловлено благоприятной ценовой конъюнктурой на мировом рынке, где цена за 1 кг рисовой крупы достигает 35–38 руб., тогда как в России остается на минимальном уровне – порядка 28–29 руб./кг. Ведомости

Asos снижает цены ради роста

Британский онлайн-ритейлер модной одежды Asos повысил прогноз продаж вследствие ослабления фунта стерлингов, позволившего компании снизить цены для поддержания быстрого роста на зарубежных рынках, в том числе в России. По данным компании, в 2017 финансовом году она намерена увеличить годовые продажи на 30–35% против 25–30% согласно прежним оценкам. Благодаря снижению цен розничные продажи ритейлера на международных рынках за первое полугодие, завершившееся 28 февраля 2017 г., выросли на 54% до 548,4 млн фунтов стерлингов. Reuters

Какао-бобы уродились

Урожай какао-бобов в Кот-д’Ивуаре, крупнейшем производителе этого сырья, впервые в истории может превысить 2 млн т, подсчитали аналитики, опрошенные Bloomberg, т. е. побить рекорд 2014/2015 сельхозгода в 1,8 млн т. Эксперты связывают рост показателя с благоприятными погодными условиями и увеличением посевных площадей на фоне высоких цен. С конца 2016 г. цены на какао-бобы снижались, и в этом году, по прогнозам аналитиков, на рынке может образоваться излишек предложения до 300 000 т. Интерфакс

«Мякинино» перейдет московским властям

Станция метро «Мякинино» перейдет в безвозмездную аренду властям Москвы до конца 2017 г., сообщил Арас Агаларов, президент Crocus Group, инвестор строительства этого объекта. По его словам, станция передана властям давно, но возникли проблемы с документацией по двум новым вестибюлям, открытым позже. Сейчас Crocus Group получает документы соответствия нормам безопасности от Ростехнадзора, чтобы передать их Московскому метрополитену. ТАСС