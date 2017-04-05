«Лукойл» приступил к бурению на Таймыре

«Лукойл» сообщил, что на полгода раньше намеченного срока приступил к бурению первой поисково-оценочной скважины проектной глубиной 5500 м на Восточно-Таймырском лицензионном участке в Красноярском крае. Скважина вертикальная, сложной шестиколонной конструкции. Завершить ее бурение и крепление планируется за 373 дня. Интерфакс

Первый газовоз для «Ямал СПГ» стоил $300–350 млн

Первый газовоз арктического класса Arc7 для «Ямал СПГ» обошелся «Совкомфлоту» в $300–350 млн, сообщил гендиректор «Совкомфлота» Сергей Франк: танкер сможет ходить по Северному морскому пути в восточном направлении в период с июля по декабрь, в западном – круглогодично. Танкер Christophe de Margerie является первым из 15 танкеров-газовозов для проекта «Ямал СПГ». Интерфакс

Продажи «АвтоВАЗа» выросли

«АвтоВАЗ» сообщил, что продал в России в марте 2017 г. 25 110 автомобилей Lada, годом ранее было 22 267, рост составил 12,8%. В I квартале продано 61 477 пассажирских и коммерческих автомобилей, на 8% выше показателя аналогичного периода 2016 г. Интерфакс

«Газпром» не будет покупать газ в Туркмении

Зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев заявил, что в России профицит производства газа: «Наши мощности, «Газпрома» и других добывающих компаний, дают газа больше, чем нужно сегодня России. Зачем нам покупать чужой [туркменский] газ, когда свой девать некуда? Давайте в первую очередь используем то, что у нас есть, потом поможем братскому туркменскому народу». Интерфакс

Назначен новый гендиректор «Башнефть-полюса»

Совместным предприятием «Лукойла» и «Башнефти» – «Башнефть-полюсом» вместо Сергея Вакуленко, как говорится в списке аффилированных лиц «Роснефти», будет руководить Михаил Рязанцев, бывший главный инженер «РН-Пурнефтегаза». «Башнефть-полюс» – оператор проекта освоения месторождений им. Требса и Титова. Интерфакс

«Транснефть» увеличит поставки нефти в Белоруссию

«Транснефть» сообщила, что планирует во II квартале прокачать в Белоруссию 6 млн т, а в III и IV кварталах – по 7 млн т нефти, поставки I квартала – 4 млн т. «Таким образом, за год поставки достигнут 24 млн т», – сообщил представитель «Транснефти». ТАСС