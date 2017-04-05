Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Более $139 млрд
В год достигнут доходы магазинов мобильных приложений к 2021 г., следует из отчета аналитической компании AppAnnie. В ближайшие пять лет iOS AppStore будет оставаться крупнейшим магазином приложений – в 2021 г. он будет генерировать более $60 млрд расходов пользователей. Но если сложить показатели Google Play и сторонних магазинов Android, то расходы их пользователей должны впервые в истории обойти iOS в 2017 г. Ведомости
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