Мэр проявил уважение

Во вторник Госдума провела расширенное заседание по законопроекту о сносе пятиэтажек с участием мэра Москвы Сергея Собянина. Какие пятиэтажки конкретно войдут в программу, пока непонятно: Собянин сказал, что публикуемые в соцсетях списки ничего общего с действительностью не имеют, и пообещал, что «коврового сноса» не будет. По его словам, закон нужен, так как мэрия не ждет, чтобы «на голову жителей рушились плиты», и хочет заранее переселить их в «добротное жилье». «Мы хотим прописать гарантии граждан по переселению, сократить сроки строительства», – объяснил Собянин. Руководитель эсеров Сергей Миронов пообещал «Ведомостям», что законопроект доработают «как надо» и идти в Конституционный суд партии не придется. Депутат от эсеров и председатель комитета по ЖКХ Галина Хованская, однако, заметила, что документ нуждается в радикальной доработке. Применение понятия «равнозначности» нового жилья в законопроекте для собственников следует пересмотреть. «С учетом судебной практики я бы использовал понятие равноценности», – отметил председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Скорее всего, такая поправка, несмотря на критическую позицию Москвы, будет согласована, говорит человек в думском аппарате.

Народ одобряет Председатель Госдумы Вячеслав Володин привел данные ВЦИОМа о том, что 80% москвичей ждут законопроекта о пятиэтажках. Если в результате программы люди получат новое жилье в пределах своих районов, то 87% опрошенных одобрят такое решение проблемы, отметил спикер.

«Насколько я понимаю, равноценное жилье хуже для граждан, чем равнозначное. Давайте не заниматься юридической терминологией, давайте по сути посмотрим, как правильно будет», – заявил мэр, пообещав учитывать мнение граждан. До 1 мая сформируется список домов, на втором этапе пройдет голосование граждан в отношении списка. Алексей Журавлев («Родина») спросил, что делать, если некоторые политические силы используют законопроект для своей раскрутки. «В городе созданы все необходимые институты обсуждения, на открытых площадках будем обсуждать», – ответил мэр. Собянин пришел, чтобы избежать скандала по резонансной теме, и отработал ее грамотно, говорит собеседник в Думе. Политика была более важным фактором при решении о сносе пятиэтажек, чем экономика, программа важна для выборов президента, так как Владимир Путин всегда набирает в Москве меньше всего голосов, говорили ранее собеседники «Ведомостей» в различных структурах. Тема как «плохая» у оппозиции не пошла – плюсов больше, чем минусов, объясняет собеседник в аппарате Думы.

Собянин приходил разделить ответственность, устранить политические риски, продемонстрировать, что законодательная власть страны – партнер исполнительной власти столицы, объясняет политолог Константин Калачев. «Одновременно это и работа с партиями. Опасения, что оппозиция может использовать тему сноса пятиэтажек, есть, значит, надо минимизировать риски и угрозы, сократить поле критики, найти союзников», – объясняет эксперт. Для руководства Думы и депутатов это тоже важный визит: проявлены уважение к ним и заинтересованность в партнерстве. «Это ведь не просто глава региона. Это мэр столицы и человек с большими перспективами на будущее», – считает Калачев.