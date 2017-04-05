Смертник нового типа

Взрыв в метро Петербурга 3 апреля совершил террорист-смертник, 22-летний Акбаржон Джалилов, подтвердила во вторник представительница Следственного комитета Светлана Петренко; он же до этого оставил на другой станции бомбу, которая позже была обезврежена. Джалилов родился в киргизском Оше, получил, по сообщению госкомитета по национальной безопасности Киргизии, российское гражданство (на основании того, что россиянином был его отец), учился в Петербурге в колледже и подрабатывал на разных работах. Информации о пребывании Джалилова в рядах боевиков в Сирии не было, но с 2015 г. он перестал общаться с друзьями.

Унесший жизнь 14 человек теракт в Петербурге – первый в городе с такими серьезными жертвами за всю постсоветскую историю. Ранее террористы направляли основные ресурсы на Москву, где теракты всегда имели наибольший резонанс, теперь же благодаря распространению социальных медиа не важно, в каком месте совершить теракт, считает Андрей Солдатов из центра «Агентура».

Крупные теракты именно против жителей Петербурга совершались и ранее, отмечает бывший сотрудник спецслужб, достаточно вспомнить двукратный подрыв поезда «Невский экспресс» или взрыв следовавшего в Петербург российского пассажирского самолета над Египтом. Но в целом главными направлениями для террористов из северокавказского подполья были Москва – как самая важная политическая цель – и города юга России как наиболее доступные в географическом отношении. Свою роль играла и профилактическая работа спецслужб с северокавказскими диаспорами, которая, видимо, находилась в Петербурге на должном уровне, предполагает собеседник. По его словам, ситуация изменилась с началом войны в Сирии, и особенно с возникновением террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России) – она носит интернациональный характер, и в ее состав были рекрутированы тысячи выходцев из бывшего СССР, в основном из Средней Азии, включая и сотни граждан России. ИГИЛ тоже заинтересована в резонансных терактах в столицах (и уже провела их в Париже, Берлине и Лондоне), но готова рекламировать и проведенные в любом месте акции террористов-одиночек, индоктринировавшихся через интернет и даже не воевавших в Сирии и Ираке. Несколько таких терактов предотвращены в Москве и Петербурге за последний год, говорит сотрудник правоохранительных органов, но выявить Джалилова не удалось. Выяснением причин этого и поиском его возможных сообщников занимается следствие.