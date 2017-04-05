Минску от Москвы уходить некуда

У двусторонних отношений России и Белоруссии нет потенциала для развития, заявили белорусские политологи на пресс-конференции в Москве во вторник. В воскресенье президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, подчеркнул востребованность Союзного государства и высоко оценил результаты интеграции. Лидеры России и Белоруссии в ходе итогового брифинга после встречи в Санкт-Петербурге в понедельник несколько раз повторили, что между странами «не осталось нерешенных вопросов». Главной темой встречи стало разрешение спорных вопросов в нефтегазовой сфере. Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России был подписан в 1999 г. и предполагал поэтапную организацию единого политического и экономического пространства. Однако интеграция с тех пор продвинулась не так далеко, а вопросы торговли и поставок нефти и газа периодически омрачают двусторонние отношения.

Союзное государство – вывеска, политтехнологический инструмент, никаких предпосылок для реального продвижения интеграции нет, убежден российский политолог Павел Кудюкин: «Беларусь долгое время показывала будущее России, с конца 1990-х гг. шел нарастающий процесс лукашенкизации России, сначала на региональном, а потом на федеральном уровне. Сейчас же грубый авторитаризм в обеих странах мало отличим, но именно это союзу и вредит. Демократии могут вступать в союз даже при такой неравновесности по территории, населению и экономическому потенциалу, как между Россией и Белоруссией, но близость режимов делает союз практически невозможным, двум пернатым в одной берлоге не ужиться». России и Белоруссии нужен аудит отношений, они зашли в тупик, согласна руководитель международного центра гражданских инициатив «Наш дом» в Белоруссии Ольга Карач, но и уход Лукашенко в Европу маловероятен: «Отношения Москвы и Минска напоминают отношения пары, которая уже забыла, зачем решила сойтись, а жить вместе не очень получается. Роль любовницы, к которой угрожают уйти, в этой истории играет ЕС, однако к ней все-таки уходят редко. Лукашенко нужны технологии и ресурсы из Европы, он научился договариваться с некоторыми европейцами, например о продаже польских яблок в Россию. Но смена элит – это первый вопрос, который ставят перед ним европейцы, поэтому разговор Лукашенко быстро заканчивает». Другого такого человека, которому чужды европейские ценности, например конкуренция или контроль за действиями власти, трудно найти, согласен эксперт белорусского исследовательского центра НИСЭПИ Сергей Николюк, помимо того, в этом союзе заинтересована Россия: «Уступать Лукашенко Россия будет бесконечно, потому что другого способа удержать союзника у нее нет».

Александр Лукашенко президент республики Беларусь Вы видите, что происходит вокруг. И мы хотели бы просто сохранить стабильность в России и Беларуси. Уже слишком мало осталось в этом мире тихих, спокойных точек.

Собеседник «Ведомостей» в посольстве Белоруссии в Москве назвал высказывания политологов «фейковыми новостями, провокациями и глупостями»: «Что преследуют их авторы и почему нам предлагают, образно говоря, искать черную кошку в черной комнате, при том что ее там вовсе нет, – это отдельный вопрос. Приходится этим псевдоэкспертам и провокаторам, пытающимся вбить клин между братскими народами, отвечать: у Беларуси и России единая позиция по принципиальным внешнеполитическим вопросам, единые подходы к обеспечению безопасности Союзного государства и высочайший уровень взаимопонимания и доверия. Это и было убедительно продемонстрировано на встрече президентов в Санкт-Петербурге».