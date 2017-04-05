Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Медведев

«Делается все по принципу «компота»: берут разную муть, чушь <...> какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют».

Председатель правительства впервые прокомментировал расследование Алексея Навального о якобы принадлежащей Медведеву недвижимости. («Интерфакс»)

Георгий Полтавченко

«Я считаю, что не надо ставить памятные знаки везде, где произошли такие события <...> Должен быть единый объект, куда могли бы прийти люди».

Губернатор Санкт-Петербурга выступил против установки мемориала или памятного знака на месте взрыва в петербургском метро 3 апреля. («Фонтанка.ру»)

Петр Порошенко

«России не требовалось участие в Евровидении, ей требовалась провокация. Благодаря нашим эффективным действиям ее удалось избежать».

Президент Украины поддержал решение СБУ о запрете въезда на Украину российской участнице конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой. (112.ua)