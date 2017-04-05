Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: Помогать нужно

Помогать нужно

Петербургский бюджет выплатит компенсации пострадавшим от теракта и семьям погибших. Частные компании организовали бесплатное питание, развозку людей и заправку машин волонтеров
Чрезвычайная ситуация сплотила горожан
Чрезвычайная ситуация сплотила горожан
Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Днем в понедельник в тоннеле между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Следственный комитет расценивает происшедшее как теракт, но проверяет и другие версии. Еще одну бомбу, замаскированную под огнетушитель, на станции «Площадь Восстания» удалось обезвредить. Погибло 14 человек, 10 из них опознаны, сообщил вчера председатель комитета по здравоохранению Петербурга Валерий Колабутин. В больницах остаются 50 пострадавших при взрыве, из них 10 – в тяжелом состоянии, один человек выписан из стационара, добавил он. По словам Колабутина, психологическую помощь получили 42 пациента.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото