Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: Удачное «Лето»

Удачное «Лето»

Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга с начала года достигли $170 млн. Благотворно повлияла на статистику продажа ТРК «Лето»
Объект мог обойтись покупателю в 10 млрд руб.
Объект мог обойтись покупателю в 10 млрд руб.
Евгений Егоров / Ведомости

В I квартале 2017 г. объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости Петербурга составил около $170 млн – это почти вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее, подсчитали эксперты JLL.

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