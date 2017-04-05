Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга с начала года достигли $170 млн. Благотворно повлияла на статистику продажа ТРК «Лето»

Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: Удачное «Лето»

В I квартале 2017 г. объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости Петербурга составил около $170 млн – это почти вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее, подсчитали эксперты JLL.