Главные заповеди добровольческого движения

Юрий Белановский

Руководитель добровольческого движения «Даниловцы»

Три года назад в Москве открыли детские дома для умственно отсталых детей. И туда пришли волонтеры. А там сотни детей с такой глубокой степенью отсталости, что не могут себя обслуживать. Они годами не гуляют. И вот говорят: «Можете вы с ними погулять?» Со стороны кажется очень просто – бери за руку и наматывай круги. Но ничего подобного: это же человек, с которым хочется общаться. Это одна из самых сложных историй, когда движущей силой являются человеческие отношения, когда лицом к лицу.

Или мне довелось беседовать с заведующей больницей, которая долго рассказывала, что ей нужны волонтеры, но выстраивала жесткие требования их присутствия в учреждении. В конце концов я не выдержал: «Послушайте, вы сами-то этот квест можете пройти, чтобы стать волонтером в собственной больнице? Она ответила: «А причем здесь я? Вы волонтеры – вам это и надо».

Юрий Белановский

Вот такой в основном подход к социальному волонтерству извне. И если кто-то смог развить именно программные истории социального волонтерства, то в подавляющем большинстве это некоммерческий сектор.

Нет доступа в казенные учреждения. В одной Москве 20 000 детей прямо сейчас лежат в больницах, и им скучно. Разделите это на человеко-часы, вы получите армию волонтеров, которая может работать с ними. Но туда не пускают. В Москве три года назад разработали регламент для допуска в детские дома с умственно отсталыми детьми. И там ситуация сдвинулась. Но до сих пор нет регламента для психоневрологических интернатов.

Люди в регионах живут только административным ресурсом. Если в администрацию приходит запрос, оттуда просто звонят, например, в техникум и командуют: «Равняйсь, смирно, пошли». Но именно это же и вымораживает души людей. Нужно большую благодарность выразить Москве и «Мосволонтеру» – в нем нет админресурса. Это достижение в масштабе всей страны.

Следующий момент – господдержка. На общественные деньги могут жить только благотворительные организации в городах-миллионниках, в больших городах. В остальных местах это могут быть только государственные деньги, и они должны прийти в социальную сферу.

Елена Вишнякова

Директор по связям с общественностью, En+ Group

У нас нет KPI. Мы живем и создаем ценности. Я имею в виду тот же самый «Марафон 360 минут», который мы проводим на Байкале со множеством партнеров и вместе с корпоративным фондом Олега Дерипаски «Вольное дело». Новые территории означают новых партнеров и новых волонтеров. И плюс наши корпоративные волонтеры.

В прошлом году мы впервые сделали стимулирующую программу для корпоративных волонтеров с помощью Национального совета корпоративного волонтерства. К ней подключились все компании, которые разработали свои методики. Когда мы вывозим корпоративных волонтеров на Байкал, мы делим расходы между компаниями. Волонтер, приехавший на Байкал убирать и чистить, а не отдыхать, представляет собой такого доброго Халка. Он потом возвращается с ощущением «я лучший волонтер, я был среди лучших волонтеров, я теперь буду еще лучше, давайте срочно что-нибудь еще придумаем, потому что в следующем году снова проходить это испытание, снова ехать куда-то». Волонтеры идут на берег, убирают мусор. Там мусорная язва: ты поднимаешь бутылку, а под ней – еще одна, ты ее вытаскиваешь – а там закопана следующая, а под ней полиэтиленовый пакет... И вот все эти волонтеры возвращаются и говорят: «Я никогда не смогу бросить мусор, окурок на землю». И это та ценность, которую мы создали.

Елена Вишнякова

Это, конечно, не уход за больными в хосписе. Но волонтеры, которые участвовали в стимулирующих акциях, когда вернутся, возможно, пойдут не только на корпоративные акции, когда все классно и они работают с коллегами. Они, возможно, уйдут в социальное волонтерство.

Я вижу в глазах у коллег, которые занимаются социальным волонтерством, сожаление от того, что у них нет возможности посадить в самолет своих лучших волонтеров и отвезти их к нам на эту акцию. Но мы же не единственный бизнес, который смог создать такую инфраструктурную платформу. Такую же можно сделать везде, на каждой бизнес-акции, где работают волонтеры. И это будет здорово.

А что касается регулирования волонтерства, я считаю, что оно нужно, но идти надо через стимулирование. Надо учить стимулировать, показывать точки, где работать. Это и должно быть регулированием.

Наталья Шарабарина

Замдекана по воспитательной работе и волонтерству Высшей школы бизнеса MГУ

Сидящие на сцене – это принимающая сторона, а я – отсылающая сторона. Несколько слов наболевших, просто из сердца, из души кричащих.

Мои желающие заниматься волонтерством студенты – это поколение Y, которое сейчас строит свою жизнь, им 18–20 лет. Их особенность в том, что им нужно огромное количество опций, из которых они выберут для себя что-то интересное. У нас на 2-м курсе идет дисциплина «Социальные ценностные аспекты ведения бизнеса», она делится на теоретическую часть и на практическую. Мы предоставляем большие возможности участия в различных благотворительных акциях.

Когда мы посылаем куда-то студентов, во-первых, очень тяжело сделать это единовременно, потому что нет возможности послать в одно место сразу, например, 80 человек, которые учатся на курсе. Хорошо, пусть куда-то идет 30 человек. Но сколько угодно случаев, когда приходит 30, а берут двоих или вообще не организован прием. Это отбивает всю охоту, «игреки» тратить время зря – на ноль или на минус – не хотят.

Наталья Шарабарина

Мы ходили в хоспис. Это было здорово и прекрасно – украсить елку для больных. Случайно через две недели я приехала – нашей елки не было. Стояла другая елка от богатой организации, может, бизнес какой-то постарался. Да, та елка, которую мы украшали, была собрана нашими силами и силами хосписа. Но разве так можно было делать? Я была счастлива, что со мной не было моих студентов.

Да, вариант с Байкалом или огромный спортивный праздник, [зимняя Олимпиада в] Сочи – там все как по нотам. Там катализатор – праздник с утра до вечера. Но как часто мы возим студентов на прекрасные мероприятия, где наблюдаем полный провал в организации [по части приема волонтеров]. А у нас все-таки школа бизнеса, это будущие менеджеры. После мероприятий у нас проходит обратная связь – в виде презентации. И студенты говорят об ошибках организаторов и как можно было это сделать.

Желающих среди студентов много. Но готовы ли организации, которые выставляют потребности в волонтерах, адекватно, эффективно и, самое главное, организованно принимать этих людей?

Ирина Швец

Директор «Мосволонтера»

Когда я пришла руководителем в «Мосволонтер», проблема [организации работы волонтеров] стояла очень остро. После каждого такого мероприятия мои менеджеры, профессионалы в своем деле, просто со слезами на глазах говорили: «Мы больше не пойдем в эту историю». Теперь мы знаем, что с этим делать, и в этом году наша стратегия поменялась.

Как все происходит. Поступает запрос в «Мосволонтер» на волонтерский корпус, и мы его готовим. Готовим очень качественно, потому что прекрасно понимаем, какая на нас лежит важная миссия, ответственность, чтобы эти ребята действительно не разочаровались. Ведь самое главное в волонтерстве – не навреди. Не навреди не только благополучателю, но и самому волонтеру, для того чтобы в дальнейшем у него сохранилось желание быть полезным, помогать, спасать.

Ирина Швец

На мероприятие дают запрос на 150, 200, 300 волонтеров. Пусть, например, грузовики разгружают. Такое безответственное отношение города было. Я говорю «было», потому что сейчас мы со своей стороны очень много работаем над формированием культуры отношения к волонтеру. Это не человек, которому нечем заняться. Его время, как у любого человека, бесценно. Я не говорю сейчас про событийные вещи, потому что здесь немного другая мотивация. Нам же важно, чтобы и через событийные мероприятия тоже не вызвать отторжения. Очень важно предоставить качественное рабочее место для волонтера. Неважно, какая у него первичная мотивация, – важно, как он дальше будет относиться к этой добровольной работе.

Теперь, сотрудничая с организациями города, которые запрашивают добровольцев, мы их представителей обучаем, как надо работать с волонтерским корпусом. Объясняем, что это не бесплатная рабочая сила, не грузчики, не чернорабочие. Это люди, которые готовы выполнять конкретные оговоренные функции, их приглашают на определенную роль. Мы настаиваем, чтобы было нормальное питание, было место, где сумки можно оставить. Потому что раньше элементарных вещей, организации рабочего пространства для волонтера не было. И системно создать условия для волонтеров, правила работы с ними – это тоже, по-моему, напрямую относится к теме строительства инфраструктуры.