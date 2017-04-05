Теодор Курентзис возглавит немецкий оркестр

С начала сезона 2018/19 г. Теодор Курентзис станет первым главным дирижером Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии (SWR Sinfonieorchester) в Штутгарте. Он был создан в 2016 г. в результате слияния двух южногерманских оркестров и является крупнейшим в Европе. В сообщении на сайте SWR Sinfonieorchester Курентзис назван «одним из самых универсальных и интересных дирижеров своего поколения», в репертуар которого входит музыка от эпохи барокко до авангарда. Также в сообщении отмечается, что Курентзис ранее уже руководил обоими объединившимися оркестрами: с 2011 г. был главным приглашенным дирижером SWR Sinfonieorchester Баден-Бадена и Фрайбурга, а его сотрудничество с Симфоническим оркестром Штутгартского радио началось еще в 2009 г. Впервые в новой должности российский дирижер будет руководить исполнением Девятой симфонии Брукнера. 18 и 19 января концерты Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии под управлением Курентзиса состоятся в Лидерхалле (Штутгарт), а 21 января – в Концертхалле (Фрайбург). Вместе с тем Курентзис сохранит должность руководителя Пермского театра оперы и балета. Colta.Ru

Венская опера объявила планы на новый сезон

Венская государственная опера представила программу на сезон 2017/18 г. Планируется продемонстрировать шесть оперных премьер, одну новую детскую оперу и три новые балетные постановки. Первой премьерой нового сезона станет опера «Игрок» Прокофьева 4 октября. Дирижировать постановкой будет Симона Янг, режиссером выступит Каролине Грубер. Затем репертуар обновят опера «Лулу» Берга, «Ариодант» Генделя, «Смерть Дантона» Готфрида фон Айнема, «Самсон и Далила» Сен-Санса, «Вольный стрелок» Вебера. Вниманию маленьких зрителей представят оперу Альмы Дойчер «Золушка». Ценителей балета ожидает премьера вечера работ британских балетмейстеров Кеннета Макмиллана, Уэйна Макгрегора и Фредерика Алштона, балет «Пер Гюнт» Эдварда Клюга и гала-вечер памяти Рудольфа Нуреева. ТАСС