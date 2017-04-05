«Атомфлот» потратит $206 млн на флот для «Ямал СПГ»

Проект ФГУП «Атомфлот» «Портофлот» по строительству пяти ледокольных судов для работы в порту Сабетта обойдется в $205,51 млн, следует из презентационных материалов. Эта сумма включает $45,03 млн собственных средств «Атомфлота» и $160,48 млн заемных. Для «Ямал СПГ» будет построено два буксира ARC4 (для сезонных работ), два буксира ARC6 и портовый ледокол. Строительство всех судов ведется на российских верфях. Интерфакс

Назначен новый замгендиректора «Газпром экспорта»

Дмитрий Аверкин назначен заместителем генерального директора ООО «Газпром экспорт» по экспорту газа, он сменил на этом посту вышедшего ранее на пенсию Сергея Челпанова. Аверкин в 2011–2017 гг. возглавлял департамент экспорта газа в страны Северной и Юго-Западной Европы ООО «Газпром экспорт». Интерфакс

Eriell бурит для «Лукойла» на Таймыре

Нефтесервисная компания Eriell осуществляет буровые работы для «Лукойла» на Журавлиной площади Восточно-Таймырского лицензионного участка, расположенного на Таймыре в Красноярском крае, сообщила Eriell. Проект предусматривает бурение и испытание одной разведочной шестиколонной скважины, проектная глубина которой составляет 5500 погонных метров. Согласно проектному документу буровые работы планируется выполнить за 373 дня. По завершении бурения будет проведено испытание скважины в течение 168 суток. Интерфакс

«Алроса» пока не планирует занимать

«Алроса» не планирует выходить на рынок публичного долга в ближайшие полтора года, сообщил вице-президент, финансовый директор компании Игорь Куличик. В феврале «Алроса» досрочно погасила $600 млн кредита ВТБ, в итоге у алмазодобытчика нет долга к погашению в 2017–2018 гг. «Планов в ближайшее время выходить на рынок нет. Если будем о чем-то думать, то, скорее всего, не раньше 2019–2020 гг.», – заявил он. В 2019 г. компании предстоит погасить $720 млн кредитных средств, в 2020 г. – евробонды на $1 млрд. Интерфакс

ФАС обсуждает механизм гибких налогов на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вернулась к теме гибких акцизов на топливо на фоне налогового маневра, обсуждает с нефтяниками работоспособный механизм таких налогов, сообщил замруководителя службы Анатолий Голомолзин. Он добавил, что сейчас он в стадии экспертной проработки. Ранее сообщалось, что ФАС настаивает на необходимости вернуться к обсуждению законодательных поправок, предполагающих регулярную корректировку величины акцизов на топливо в зависимости от экономической конъюнктуры. В 2016 г. ФАС разработала соответствующий законопроект, однако Минфин его не поддержал. Интерфакс