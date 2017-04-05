МКБ приближается к SPO

Московский кредитный банк (МКБ) планирует встречи с инвесторами, в том числе в Европе, перед продажей новых акций на Московской бирже во II или III квартале, заявил предправления банка Владимир Чубарь. По его словам, банк намерен продать все акции из выпуска на 3,2 млрд бумаг, зарегистрированного в декабре, а дисконт к рынку при размещении может составить 3–7%. Сейчас, по данным Bloomberg, МКБ торгуется с коэффициентом 0,9 к капиталу. О том, что МКБ планирует по открытой подписке разместить 3,2 млрд акций (11,8% нового капитала МКБ), стало известно осенью 2016 г. Bloomberg, Ведомости

Татагропромбанк ушел вслед за Татфондбанком

ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка в связи с полной утратой капитала, сообщил регулятор. Татагропромбанк финансировал банки, входящие в неформальную банковскую группу Татфондбанка, отмечает ЦБ: «Вследствие доформирования резервов по обязательствам Татфондбанка и Интехбанка <...> капитал банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 млрд руб». Ведомости

Сбербанк дешевле капитала

Украинский дочерний банк Сбербанка будет продан по цене меньше размера собственного капитала, сообщил президент Сбербанка России Герман Греф. «Там не один капитал, а меньше, чем капитал», – заявил он. Сбербанк ранее объявил о планах по продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и белорусская частная компания. Позднее Norvik Banka объявил, что основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка выступит сын владельца нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева Саид. Интерфакс

В суд за 114 млрд руб.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и ее заместителя Екатерины Глушаковой, обвиняемых в хищении свыше 114 млрд руб. из банка, заявил представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Они обвиняются в мошенничестве и растрате в особо крупном размере, совершенных группой лиц. Интерфакс

ЦБ гарантирует перестраховку

ЦБ в ближайшие недели выдаст своей дочерней Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) гарантию докапитализации в пределах 71 млрд руб., рассказал журналистам заместитель начальника управления регулирования деятельности на рынке страхования Банка России Роман Точилин. Ранее сообщалось, что гарантия понадобилась РНПК для того, чтобы иметь возможность принимать крупные санкционные риски. Докапитализировать дочернюю компанию ЦБ будет только в случае крупных убытков по санкционным рискам, подчеркнул Точилин. ТАСС