Выручка «Крока» в 2016 г. выросла на 4% до 28,5 млрд руб.

Выручка системного интегратора ЗАО «Крок инкорпорейтед» по итогам 2016 г. выросла по сравнению с 2015 г. на 3,7% до 28,5 млрд руб. За прошедший год «Крок» реализовал более 2000 проектов, при этом количество сервисных контрактов выросло на 3,3%, а объем по ним в среднем увеличился на 10%. Интерфакс

ФРГ хочет штрафовать соцсети за фейковые новости и агрессию

Правительство ФРГ в среду поддержало законопроект о введении штрафов на сумму до 50 млн евро для социальных сетей, если те не дадут пользователям возможности жаловаться на разжигающие ненависть сообщения и фейковые новости или откажутся удалять такой контент. Как сообщает агентство dpa, законопроект также будет распространяться на сообщения, которые посчитают детской порнографией или призывами к терроризму – эти две категории отсутствовали в первоначальной версии. Помимо самих компаний, штрафы могут распространяться и на топ-менеджеров соцсетей, однако для них верхняя планка ниже – 5 млн евро. На удаление нарушающей закон информации компаниям будет предоставляться 24 часа. Интерфакс