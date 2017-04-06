«Абрау-Дюрсо» напоит водой

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» начинает выпускать питьевую воду под брендом «4 воды. Дюр-со», сообщила компания. Это будет артезианская питьевая вода трех разновидностей: газированная, негазированная и ароматизированная виноградная вода в стеклянных бутылках 0,75 и 0,375 л. Она добывается неподалеку от черноморской бухты Дюрсо. Продукция позиционируется в премиальном сегменте – бутылка стоит от 140 руб., отмечается в сообщении. Ведомости

Кластер ищет инвесторов

Московский международный медицинский кластер (МММК) сообщил о планах до 2029 г. привлечь не менее 90 млрд руб. инвестиций и около 20 международных медицинских клиник, образовательных и исследовательских организаций в качестве резидентов. Первые международные операторы начнут работу в МММК уже в 2018 г., следует из сообщения. Строительство первого корпуса кластера планируется завершить в конце 2017 г. Кластер возводится на зарезервированных участках инновационного центра «Сколково». ТАСС

Курица разлетается по регионам

Сеть ресторанов быстрого питания KFC планирует к 2020 г. расшириться в России и СНГ на 40% до 1000 фирменных ресторанов, рассказала гендиректор «KFC Россия» Раиса Полякова. «За последние шесть лет работы на этом рынке мы росли на 30% ежегодно, а в 2016 г. даже на 33%», – подчеркнула она. Компания намерена расти за счет открытия ресторанов по франшизе в регионах и малых городах с населением до 100 000 человек, добавила Полякова: рынки столиц и больших городов перенасыщены и почти не имеют потенциала для роста. ТАСС

Тест-полоски сделают в России

Российское подразделение Roche Diabetes Care сообщило о начале производства упаковок тест-полосок «Акку-чек перформа» на предприятии «Радуга продакшн» в Петербурге. Тест-полоски используются для систем контроля уровня глюкозы крови. Локализация повысит доступность качественных средств самоконтроля для больных сахарным диабетом, сказано в заявлении компании. Ведомости

«Система» докупила земли

Аграрная «дочка» АФК «Система» – агрохолдинг «Степь» в 2016 г. потратил на покупку сельскохозяйственных активов 7,9 млрд руб., следует из годовой консолидированной финансовой отчетности корпорации по МСФО, это на 9% меньше расходов на сделки по слиянию и поглощению, чем годом ранее. В прошлом году «Степь» приобрела 110 000 га сельхозугодий в Ставропольском крае и Ростовской области, ранее принадлежавших финской Trigon Agri и российской группе «Разгуляй». Также агрохолдинг приобрел 66 000 га земель у российской «дочки» Glencore – Международной зерновой компании. Ведомости