«Лукойл» не принял решения о продаже АЗС

«Лукойл» только в ноябре, после утверждения стратегии компании, может принять решение о продаже трети своих АЗС и Ухтинского НПЗ, сообщил президент компании Вагит Алекперов. Интерфакс

«Тольяттиазот» возобновил отгрузку, несмотря на обыски

«Тольяттиазот» снова начал поставки продукции, приостановленные из-за обысков, начавшихся на заводе во вторник, сообщил пресс-секретарь компании: «Отгрузки возобновились, производство работает в штатном режиме. Следственные действия сегодня продолжились». Интерфакс

«Сибур» освоит средства фонда национального благосостояния

«Сибур» может освоить все средства фонда национального благосостояния (ФНБ), привлеченные на «Запсибнефтехим», в первом полугодии текущего года, сообщил председатель правления компании Дмитрий Конов. Всего в проект может быть привлечено $1,75 млрд из ФНБ. Финансирование проекта изначально планировалось в размере $9,5 млрд. ТАСС

Восточной нефтехимической компании не хватит газа

«Роснефть» не сможет самостоятельно обеспечить газом Восточную нефтехимическую компанию (ВНХК), так как она все ресурсы газа с Дальнего Востока направляет потребителям Сахалинской области и Хабаровского края, где является основным поставщиком газа, заявила вице-президент «Роснефти» Влада Русакова. Зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев уверял, что у «Роснефти» есть свой газ и она может его использовать для ВНХК. «Если бы «Роснефти» передали лицензии без конкурса в обмен на обязательства по газоснабжению региона, как это было сделано в случае с «Газпромом», мы бы обеспечили газом как комплекс ВНХК, так и других перспективных российских потребителей. Но «Роснефть» не получала лицензий на таких условиях, и поэтому заявление г-на Голубева вызывает у нас удивление», – сказала Русакова. ТАСС

Engie будет закупать газ «Ямал СПГ»

Французская Engie будет закупать сжиженный природный газ (СПГ) проекта «Ямал СПГ» в 2018 г., сообщил руководитель Engie Global LNG Филипп Оливье. Он напомнил, что Engie будет получать СПГ на терминале Montoir-de-Bretagne. «В 2016 г. наш портфель составлял 16 млн т СПГ в год, но из-за форс-мажора в Йемене и Египте наш портфель составил около 12,5 млн т», – сказал он. Интерфакс