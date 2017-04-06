Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Слова

Вячеслав Володин

«Нельзя метаться. Не должно быть суеты, паники, закручивания гаек. Надо понять, что нужно сделать, чтобы предотвратить гибель лфюдей».

Председатель Госдумы считает, что главное после терактов – не введение новых ограничений, а серьезный анализ ситуации и эффективные решения по его итогам. («Интерфакс»)

Александр Бречалов

«Я уверен, что здесь работают профессиональные люди, здесь такой высокий кадровый и человеческий потенциал. <...> Я не тащу с собой людей».

Врио главы Удмуртии пообещал сформировать свою команду из местных кадров, так как «перевезти правительство из Москвы – это нереально». («Интерфакс»)

Игорь Конашенков

«Мы утверждаем, что приведенная информация является полностью объективной и достоверной».

Представитель Минобороны России заявил, что удар в сирийском городе Хан-Шейхуне ВВС Сирии нанесли по фабрике химического оружия боевиков. («Ведомости»)