Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Деньги в бюджет

Минфин не поменял позицию в отношении приватизации пакета «Совкомфлота» и будет настаивать, чтобы все деньги от его продажи поступили в бюджет, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Первый вице-премьер Игорь Шувалов ранее поручил Росимуществу проработать к середине мая окончательный алгоритм сделки по «Совкомфлоту». Изначально планировалось разделить поступления от приватизации пополам между бюджетом и «Совкомфлотом», который для этого зарегистрировал допэмиссию на 12,5% увеличенного уставного капитала. В марте министр экономического развития Максим Орешкин рассказал о другом варианте: 75% получит государство, 25% – «Совкомфлот». Однако Минфин передачу части средств от приватизации самой компании не поддержал. Интерфакс

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