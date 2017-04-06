Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

2,5 млн работников в 2016 г. вышли из тени

За минувший год в России при поддержке профсоюзов удалось вывести из теневого сектора 2,5 млн работников. Все они переведены на легальные, белые, трудовые договоры, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

Она сообщила также, что в 2016 г. было выплачено около 25 млрд руб. задолженности по заработной плате. Деньги получили более 1 млн человек. Интерфакс

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