Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
2,5 млн работников в 2016 г. вышли из тени
За минувший год в России при поддержке профсоюзов удалось вывести из теневого сектора 2,5 млн работников. Все они переведены на легальные, белые, трудовые договоры, заявила вице-премьер Ольга Голодец.
Она сообщила также, что в 2016 г. было выплачено около 25 млрд руб. задолженности по заработной плате. Деньги получили более 1 млн человек. Интерфакс
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