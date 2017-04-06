Рекордный год «Россетей»

«Россети» сообщили о рекордных финансовых показателях за прошлый год. Акционеры ждут высоких дивидендов, но ясности в этом вопросе пока нет

«Россети» отчитались по МСФО за 2016 г. Чистая прибыль достигла 98,3 млрд руб., что на 20,5% больше прошлогоднего показателя. EBITDA увеличилась на 6,5% до 265,2 млрд руб. Чистый долг снизился на 15,3% до 471,9 млрд руб. Его отношение к EBITDA – 1,8. Обыкновенные акции «Россетей» на Московской бирже в четверг прибавили 0,35%, а привилегированные – 4,68%. Индекс ММВБ упал на 0,08%.