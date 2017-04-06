«Сухой» займет до 4 млрд руб.

«Сухой» привлекает у Россельхозбанка возобновляемую кредитную линию с лимитом до 4 млрд руб., следует из данных системы «СПАРК-маркетинг». Ставка – 10,5% годовых. Срок выдачи средств – 3 июля 2017 г., срок их возврата – 29 марта 2019 г. Интерфакс

Прирост запасов «Газпром нефти» – 17 млн т...

«Газпром нефть» пока планирует прирастить запасы нефти в 2017 г. на уровне 17 млн т, сообщил начальник департамента геолого-разведочных работ (ГРР) дирекции по ГРР и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Вадим Шашель. Программа ГРР в 2016 г. была выполнена на 100% от плановых объемов, открыто два новых месторождения. Интерфакс

...у «Сургутнефтегаза» – не менее 75 млн т

Прирост извлекаемых запасов «Сургутнефтегаза» за 2016 г. составил 103,8 млн т, сообщил главный геолог компании Вячеслав Чирков: «Планируем на 2017 г., это минимально, что сегодня заложено, 75 млн т. И я думаю, что цифра будет перевыполнена». В 2017 г. компания сохранит объем поисково-разведочного бурения на уровне 2016 г., затраты на ГРР будут увеличены. Интерфакс