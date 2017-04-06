ЦБ встречает аудиторов

Центробанк будет и регулятором, и надзирателем на аудиторском рынке. Для аудиторов это означает ужесточенный контроль – ЦБ будет бороться с демпингом и выдачей заведомо ложных заключений

В споре Центробанка с Минфином за право надзора и регулирования рынка аудиторских услуг появилась ясность.

Чтобы получить контроль над аудиторами, которые, как неоднократно заявлял Центробанк, выдают немодифицированные заключения банкам и страховым, находящимся на грани банкротства, ЦБ придется взять под свое крыло и весь остальной рынок, рассказал «Ведомостям» участник совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова и подтвердил человек, знакомый с его протоколом. Это решение вынужденное, его предложил ЦБ Шувалов, знает один из собеседников «Ведомостей».