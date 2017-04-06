Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Госбанки скинулись на пенсии

Госбанки скинулись на пенсии

Пенсионные фонды щедро тратятся на привлечение клиентов. В 2016 г. в гонку за пенсионные накопления включились НПФ госбанков – траты на новых клиентов у них выросли в разы
Частные пенсионные фонды активно наращивают затраты на привлечение новых клиентов
Частные пенсионные фонды активно наращивают затраты на привлечение новых клиентов
Евгений Разумный / Ведомости

Частные пенсионные фонды (НПФ), принадлежащие госбанкам – Сбербанку и ВТБ, активно наращивают затраты на привлечение новых клиентов, несмотря на то что количество денег после заморозки пенсионных накоплений (ОПС) серьезно не меняется. В 2015 г. накопления составляли 3,8 трлн руб., свидетельствуют данные расчетов компании «Пенсионные и актуарные консультации». В 2016 г. они находились на уровне чуть выше 4 трлн руб., рассчитал аналитик RAEX Павел Митрофанов.

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