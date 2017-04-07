НСПК направит на дивиденды 25% прибыли

Наблюдательный совет Национальной системы платежных карт (НСПК) на заседании в четверг должен был утвердить дивидендную политику компании, сообщил источник, знакомый с материалами к заседанию. В проекте дивидендной политики предлагается установить выплаты не ниже 25% чистой прибыли НСПК по РСБУ. Таким образом, за 2016 г. дивиденды могут составить 650 млн руб. при чистой прибыли 2,6 млрд руб. Совет также должен утвердить цели топ-менеджеров НСПК – выпуск 24 млн карт платежной системы «Мир» до конца 2017 г. (коридор 16,8 – 28,8 млн шт.). Интерфакс

«Российский капитал» получит ОФЗ на 14 млрд руб.

Банк «Российский капитал» получит часть ОФЗ, возвращенных Альфа-банком, а именно на 14 млрд руб., остальные средства будут зачтены в бюджет, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Альфа-банк в четверг вернул ОФЗ на 62,8 млрд руб. В понедельник «Российский капитал» сообщал, что в 2017 г. планируется докапитализация банка на 14 млрд руб. для финансирования проекта «СУ-155». Прайм